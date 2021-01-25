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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد من «تعليم مطروح» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:37 م
وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
ياسمين شعيب
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قاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، وفد تعليم مطروح لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السنوي التاسع والستين.

وتوجه سلامة علي رأس الوفد التعليمي إلي فرق أمن مطروح لتقديم التهنئة إلى اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ورجال الشرطة الأوفياء تقديرا للتضحية والعطاء الزاخر وما قدمه ويقدمه هؤلاء الأبطال الشجعان ليلا ونهارًا لتبقي مصر الغالية واحة للأمن والأمان وموطن دائم للاستقرار والطمأنينة.

وهنأ وكيل تعليم اللواء كدواني مدير الأمن موضحا أن هذا الاحتفال السنوي يعد تخليدًا لذكري شهداء الشرطة الأبرار في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذين قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه المقدس مؤكدًا أن عطاء هؤلاء الرجال لا ينضب وفاء للعهد وبناء لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.

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