«100 مليون صحة» قدمت خدمات طبية لـ 8.5 مليون مواطن بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قامت بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٨.٥ مليون متردد بالمحافظة، مما جعلها في صدارة جميع المحافظات بمختلف المبادرات والتي أستهدفت جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتي كبار السن.حيث قدمت فرق المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية، الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة ل ٣.٧٧٧.٢٣٣ مواطن، وقدمت فرق مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي، الخدمة ل ٢٢٧٠٦٣٨ مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، الخدمة لـ١٦٦٥٤٣١ سيدة، ومبادرة سوء التغذية لطلبه مدارس المرحلة الإبتدائية، الخدمة والفحوصات لـ٨٠٣٩٩٦ طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، الخدمة لـ١٠٧٧٤٠ طفل، ومبادرة صحة الأم والجنين، ل٣٠٧٣١ سيدة، ومبادرة القضاء علي قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، والتي قامت بإجراء ١٥٦١ عملية جراحية للمرضي بالمحافظة، خلال عام ٢٠٢٠.وأكد "مسعود" علي استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف المبادرات الرئاسية بالمحافظة، وتزامنًا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بداية العام الجديد ٢٠٢١، مقدمًا الشكر لمنسقة المبادارات الرئاسية، وجميع الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل.