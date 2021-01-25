كنيسة الروم في كينيا تحتفل بذكرى القديس نيوفيتوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الأسقف نيوفيتوس، أسقف نيري وشرق كينيا، ترأس احتفالات الكنيسة بالقديس نيوفيتوس شفيعه.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء في إطار النشاط الرعوي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس التي يرأسها البابا ثيؤدوروس الثاني.