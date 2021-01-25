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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي الدفعة الرابعة والخامسة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:27 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
أسماء منصور
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يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي، حيث تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات عن المقبولين في الدفعة الرابعة والخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة يأتي ذلك بعد بدء صرف الدفعة المستحقة السابقة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

وتستعرض لكم الدستور في السطور التالية رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي:

_ اولا يتم الدخول إلي موقع وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمي اضغط هنـــــــا.

_الضغط علي باختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.

طرق الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

_وهناك طريقة أخري للاستعلام عن منحة العمالة غير المتتظمة بالرقم القومي هي إرسال رسالة نصية بالرقم القومي على الرقم المخصص للإستفسار وهو 142، وسيتم الرد بقبول المواطن في المنحة أو عدم قبوله، وفي حالة قبول المواطن المواطن يتم إعلامه بميعاد صرف المنحة والفرع الذي يمكن صرفها من خلاله سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري، أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

_الطريقة الثالثة لمعرفة موقف القبول في منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، والذى يقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

وينبغي عدم ذهاب المقبولين بالمنحة لمكاتب الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تؤكد بتوجههم في ميعاد محدد للصرف.

ومن المقرر توزيع المستحقين للصرف “للمرحلة الثانية” من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة.

منحة العمالة غير المنتظمة 

وقد قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات الأخرى المسؤولة بإعداد قائمة بمستحقي المنحة بعد فلترة المتقدمين حيث بلغ عدد العمالة التي تقدمت بيا نحو 6 ملايين عامل؛ فتم تشكيل لجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.

وتأتي هذه المنحة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المتضررين في مصر جراء فيروس كورونا المستجد الذي أعقبه ضعف اقتصادي في البلاد، وتعطل العمال عن العمل.

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برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة


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