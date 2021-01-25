أمريكا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي.. والصين تتقدم

تتقدم الولايات المتحدة على سائر منافسيها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها، فيما تسجل الصين نموًا متسارعًا في مقابل تأخر واضح للاتحاد الأوروبي، على ما أظهرت دراسة نُشرت نتائجها الاثنين.وقيمت الدراسة التي أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على 30 مقياسا منفصلا بما يشمل المواهب البشرية والنشاط البحثي والتطوير التجاري والاستثمار في الأجهزة والبرامج.وأظهر التقرير الذي استند إلى بيانات العام 2020 أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة بمجموع 44،6 نقطة مئوية، تليها الصين بـ32 ثم الاتحاد الأوروبي بـ23،3.وخلص الباحثون إلى أن الولايات المتحدة رائدة في مجالات رئيسية بينها الاستثمار في الشركات الناشئة وتمويل البحث والتطوير.لكن الصين خطت خطوات كبيرة في مجالات عدة، وفي العام الماضي كان البلد الآسيوي العملاق يضم 214 جهازا من أصل أقوى 500 كمبيوتر خارق في العالم، في مقابل 113 جهازا في الولايات المتحدة و91 في الاتحاد الأوروبي.