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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:34 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أمينة ذكى
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سجلت تركيا 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و5277 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق بيانات وزارة الصحة التركية.

وارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 25 ألفًا و73 وفاة في حين ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2 مليون و429 ألف و605 إصابة.

فيما أجرت السلطات التركية 28 مليونًا و497 ألفًا و84 مسحة لفيروس كورونا المستجد، إذ بلغت الحالات الحرجة 1905 حالة في حين بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 2 مليون و307 آلاف و721 شخصًا، وبلغ عدد المسحات التي أجريت خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 148 ألف و425 مسحة.


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