حي الزيتون يوقف أعمال بناء مخالف ويشن حملة لمتابعة الأسواق

أوقف حي الزيتون أعمال بناء دون تصريح بالعقار رقم (١٢) شارع بنى طي ناصية شارع ابن سندر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المعدات في مخازن الحي.وشن حي الزيتون حملة على تراخيص الإعلانات لمتابعة المخالفات بها، ورفع إعلان دون ترخيص بشارع ترعة الجبل.كما شن حي الزيتون حملة طب بيطرى مفاجئة للتفتيش على ما يقدم للمواطنين من مأكولات وضبط الأسعار ومتابعة الأسواق ومحلات الأغذية والڤاميلى والهايبر ماركت والجزارة بحضور أطباء منطقة الزيتون البيطري، وإجهزة الحى التنفيذية، وتم الكشف على المأكولات من حيث تاريخ الصلاحية والتخزين والجودة وتم مصادرة بعض من اللحوم غير صالحة ومجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.