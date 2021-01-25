وزير القوى العاملة: تطوير برامج التدريب لتتناسب مع سوق العمل

قال وزير القوى العاملة إن وزارته قامت بأعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعة.وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية " علي أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلي أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز: 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب علي تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.وتابع: "تم إنهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قري ونجوع 27 محافظة، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهلكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة، وواصلوا الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتقوم كل وحدة بالتدريب علي مهن الملابس الجاهزة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، حيث يتم تدريب عدد 30 متدربا شهريا علي المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم.وبذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة القوي العاملة إلى 72 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية.