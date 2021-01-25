«الدقهلية» تستجيب لحالة «شاب القفص».. علاج ومساعدات شهرية

استجاب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لحالة الشاب المريض الذي قيدته أمه بالسلال بالمنزل داخل قفص حديدي، لظروف مرضه النفسي، وكلف على الفور الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنة إغاثة اجتماعية وصحية لتقديم كافة أوجه الدعم الصحية والاجتماعية للشاب وأسرته.وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الشاب يخضع حاليا للفحصوات الطبية وعقب الانتهاء منها سيدخل مستشفى الأمراض النفسيه بدميره في بمركز طلخا، مضيفا أنه تم أيضا أخذ مسحة من المواطن وعينة لعمل صورة دم والتحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم.وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توفير مواد غذائية للأسرة بمحل إقامتها بعزبة الشال، حيث يقيم بالمنزل مع الشاب الوالدة وشقيقتين إحداهما زوجها مسجون ولديها طفلين، وقد تم صرف 500 جنيه دفعة واحدة مساعدة للاسرة، وحيث مصدر الدخل معاش الوالدة 900 جنيه فقط، وتنفيذا لتكليفات المحافظ تقرر صرف 300 جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي لسداد نصف الإيجار، وصرف 300 جنيه للابنتين وتسجيلهما ببرنامج تكافل وكرامة.