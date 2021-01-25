«أمراض النباتات» يشكل لجانا للمرور على زراعات القمح بالمحافظات

أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الأصفر وعلاجها على الفور في حال وجودها.وقال مدير المعهد - في بيان اليوم الاثنين- إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين في الحقول، واكتشاف المشكلات والعمل على حلها فورا.وأضاف أنه تم توجيه باحثي قسم بحوث القمح بمقر القسم في الجيزة وبالمحطات البحثية المختلفة بالمرور على زراعات القمح خلال نهاية شهر يناير وخلال شهر فبراير للمرور على زراعات القمح للاكتشاف المبكر لإصابات مرض الصدأ الأصفر، خاصة في محافظات: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية وبني سويف، نظرا لملاءمة الظروف البيئية خلال هذه الفترة لظهور مرض الصدأ الأصفر لانخفاض درجات الحرارة.وناشد خليل، مهندسي الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة في المحافظات، بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح لاكتشاف أي إصابات مبكرة بمرض الصدأ الأصفر، وفي حال اكتشاف أي إصابات بالمرض يتم الاستخدام الفوري للمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول للفدان، وعدم تعرضه لأي أضرار.