المشدد 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل مواطن بالسيدة زينب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري، "فتحي.ع" و"عماد.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لشروعهم في قتل مواطن بالسيدة زينب ومصادرة السلاح الناري.صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر. وامانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات أنهم بداءرة قسم شرطة السيدة زينب شرعا في قتل المجني عليه محمود نادر عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم علي قتله لخلاف سابق بينهم.وأضاف أمر الإحالة أنه نفاذا لمخططهما اعدا لذلك الغرض سلاح ناري بندقية خرطوش وتوجهها للمكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الأول صوبه عيار ناري من السلاح سالف الذكر قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاح ناري وهو بندقية خرطوش وذخيرة مما تستخدم في هذا السلاح بدون ترخيص.