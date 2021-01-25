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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سعفان: الانتهاء من 6 مراكز تدريب مهني ودخولها الخدمة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:29 م
سعفان
سعفان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك 6 مراكز تدريب مهني جديد في الغربية وقنا والبحيرة والأقصر والسويس وأسوان، تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

وأضاف سعفان، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم الانتهاء من 7 وحدات ثابتة للتدريب على الخياطة والحياكة وتجهيز 166 ورشة تدريبية جديدة في مراكز التدريب المهني ونستكمل التطوير في المرحلة القادمة، كما أن هناك 36 منهجا تدريسيا جديدا معد على أعلى مستوى من أكفأ المتخصصين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تحديث وتطوير وحدات تدريب متنقلة في 27 محافظة على المهن المرغوبة وتم التطوير بصورة كاملة بواسطة العمال بالوزارة ويأتي هذا في إطار مبادرة حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وطبقا لتعليمات القيادة السياسية.

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