تعرف على عيد اهتداء القدّيس بولس الرسول

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الإثنين، بعيد اهتداء القدّيس بولس الرسول.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: «كان يهوديًا من سَبَطِ بنيامين يَضطَهِد كنيسَةَ الله، وكان حاضِرًا رَجْمَ اسْطِفانوس وحارِسًا ثيابَ الراجمين».وتابع: «وبَينَما هو يَحمِلُ رسائِلَ رُؤساءِ اليَهود الى دِمَشقِ لإضطِهادِ المَسيحيين ظَهَرَ لَه المسيح قائِلًا: شاول شاول لِمَ تَضطَهِدُني" غير أن هذه الإصابة قد جعلت منه منارة للعالم أجمع».وأضاف: «لقد اختار الله الوقت الّذي يناسبه. فلنتعلّم من إذً من فم القدّيس بولس أن ما من أحد يمكنه أن يجد الرّب يسوع المسيح بمفرده؛ إنّ الرّب يسوع هو من تجلّى وكشف عن نفسه لبولس».