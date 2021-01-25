تدشين مبادرة «حافظ على ترعتك» بالتعاون مع وزارة الري بسوهاج

قال طارق الفقى محافظ سوهاج إنه تم تدشين مبادرة بعنوان "حافظ على ترعتك"، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه من خلال تفعيل خط ساخن مزود بخدمة "واتس آب"، والذي يتيح للمواطن ارسال صور وموقع إلقاء القمامة بالترع؛ حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة المعنية.وأوضح المحافظ- فى تصريح اليوم الإثنين- أن المبادرة تهدف إلى سرعة رصد ورفع تلك المخلفات والتركيز على المناطق متكررة التعرض لمثل هذا السلوك؛ تمهيدا لعمل اللازم من خلال توفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للترع والمصارف؛ للحفاظ على الاستثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات لإلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف على الخط الساخن لـ "واتس آب" رقم 01068800587.