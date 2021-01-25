«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من صاحب محل مشغولات ذهبية عقب تركها سهوا داخل سيارة أجرة.وتلقى قسم شرطة الجمالية من صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة القسم استقلاله سيارة أجرة من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله، وعقب نزوله بدائرة القسم اكتشف تركه سهوًا صندوق من الكرتون بداخله مبلغ مالى قدره مليون و500 ألف جنيه داخل السيارة وانصراف قائدها عقب استيلائه على المبلغ المالى.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.