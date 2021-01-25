التحفظ على 3 ملايين لعبة نارية في الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأثنين، التحفظ على 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة بحيازة 3 أشخاص بقصد الاتجار.كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف"قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "دون ترخيص" كائن بدائرة القسم.وضبط 31 كرتونة داخلها قرابة الـ 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.كما تم ضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية، بحوزة صاحب مخزن "دون ترخيص" كائن بدائرة القسم.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.