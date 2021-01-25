«محلية أسوان» تقرر إحالة رئيس حي غرب للتحقيق

أجرى العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الاثنين، مرورا مفاجئا في تمام الساعة 8،45 صباحا على مقر حي غرب المدينة.وتبين خلال الجولة المرورية حضور 4 موظفين فقط، ولم يحضر مسؤول دفتر (الحضور والانصراف) ولا سكرتير الحي ولا نواب ولا رئيس الحي، وأنه حاول التواصل مع رئيس الحي ووجد هاتفه مغلقا، وتم إحالة رئيس الحي ومسؤول الدفتر للتحقيق.يذكر أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد عادل شرشر الوحده، قد أجرى جولة ميدانية مفاجئة لمقر حي جنوب لمتابعة الانتظام الإداري بالحي، وأثناء متابعته تم إحالة مسؤول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق لعدم الانتظام على الأوقات الرسمية للعمل بالدفتر.