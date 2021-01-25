وزير القوى العاملة: وفرنا 1.6 مليون فرصة عمل داخلية للشباب

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تشغيل ما يزيد عن مليون و613900 للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري في مجال تشغيل الشباب بالداخل، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم 457 ألف و709 من الإناث، و19 ألف و728 من الأشخاص ذوي الإعاقة.وأعلن سعفان، أنه تم عقد 29 ملتقى تشغيل على مستوى الجمهورية وفرت 240 ألفًا و601 فرصة عمل، تم شغل ما يزيد عن 80 % من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية، بعد أن تبنت الوزارة آلية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.وفي مجال التشغيل بالخارج، أكد أنه تم تشغيل مليون و849 ألف و977 من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية)، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.وأشار إلى أن الوزارة منذ عام 2016 استهدفت تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة لحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبيات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.وقال: "كما تقوم هذه المكاتب بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات، فضلا عن عقد لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة".وأشار سعفان إلى أن مكاتب التمثيل العمالي، تعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات.وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تقوم بإعداد تدريب تحت اسم (تدريب قبل المغادرة)، وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أية مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية، وحقوقه وواجباته، ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة.