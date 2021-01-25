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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء بمنشآت في الأغوار الشمالية

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:26 م
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إخطارات بوقف البناء في عدة منشآت بخربة الميتة والمالح بالأغوار الشمالية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وسلمت 15 إخطارا بوقف البناء في منشآت لعدد من العائلات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الخربة أمس، وأخطرت المواطن خالد علي سلامة الفقير بوقف البناء في منشأة يملكها، إضافة لتصوير جميع مساكن المواطنين فيها.

وفي خربة يرزا، أخطرت سلطات الاحتلال كرفانين سكنيين بالهدم خلال 96 ساعة.

وفي ذات السياق، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم عمارة سكنية ومنزلين، في بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية عصيبة الشمالية حازم ياسين في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة عند مدخل البلدة، وسلمت اخطارا بهدم عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق تعود للمواطن محمد شوالي، إضافة إلى هدم منزلين يعودان للمواطنين نبيل وبدر حمادنة.

وأكد ياسين أن العمارة السكنية والمنزلين يقعان في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية اوسلو، إلا أنهم ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، ويملكان ترخيصا من البلدية، مشيرا إلى أن 12 عائلة سيتم تشريدها في حال نفدت قوات الاحتلال قرار الهدم، بجانب الخسائر المادية الفادحة، حيث يوجد في الطابق الأول من العمارة خمسة محلات تجارية.

وعلى صعيد متصل، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مزرعة فلسطينية لتربية الخيول في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مجلس بلدي عناتا في بيان، بأن قوات الاحتلال وبتعزيزات عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة وهدمت مزرعة لتربية الخيول، بمساحة تبلغ أكثر من 200 متر مربع، في منطقة مرج العناتي، تعود ملكيتها لعائلة النتشة.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم عدد من المنشآت في المنطقة المذكورة نهاية العام الماضي.

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