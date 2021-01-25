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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لم ترفع الراية البيضاء.. أنيسة حسونة تحارب السرطان للمرة الثالثة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:26 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
شيماء دهب
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«لن أرفع الراية البيضاء، ولن يسيطر المرض عليً» كلمات وجهتها نائبة مجلس الشعب أنيسة حسونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،بعد أن هاجمها مرض السرطان للمرة الثالثة، وبدأت جلسات العلاج الكيماوي مستجمعة كل ما فيها من طاقة إيجابية.

أنيسة حسونة هي كاتبة سياسية ونائبة مجلس شعب ومدير تنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وتعتبر أنيسة هي أول امرأة يتم انتخابها أمينًا عامًا للمجلس المصري للشئون الخارجية، وتم اختيارها على قائمة أقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم في عام 2014.

بدات قصتها مع مرض السرطان في 2016 مما اضطرها أن تتلقى جلسات الكيماوي، وبمجرد أن تم شفاؤها بالمرض لتتفاجأ مرة أخرى من خلال تحليل دلالات الأورام إصابتها للمرة الثانية، وتعبر حسونة عن المرض الخاص بها من خلال إصدارها كتاب «بدون سابق إنذار» حيث تروى عن قصتها شديدة القسوة بإصابتها بالمرض بكل ما تحمله القصة من حزن وفرح ومثابرة، وصراع من أجل الحياة.

ومن الكتاب قالت:«كان كل شيء في حياتها يسير طبيعيًّا وموحيًا بالخير والأحداث السعيدة، نجاح على المستوى الأسري والعملي، تفوق لافت في إدارة واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية العاملة في مصر، وتُوِّج الأمر باختيارها من رئاسة الجمهورية نائبة في مجلس النواب، ثم وقع الأمر فجأة كعاصفة بدون سابق إنذار

وعن إصابتها بالمرض للمرة الثانية قالت من خلال كتابها:« بدأت أنظر لتطورات حالتي وكأنها فيلم رعب لم أفهم منها شيئًا، ولأنه مرض خبيث فتظاهر أنه انسحب من جسدي، ولكنه سرعان ما شعر بالطمأنينة من جانبي، هاجمني من جديد» وبالفعل بعد عامين من الجراحة الأولى شاء القدر أن تدخل للمرة الثانية غرفة العمليات.

ومع إصابتها للمرة الثالثة به أكتوبر2020، فيهي لازالت رافضة لأن ترفع الراية البيضاء أمام المرض معلنة الحرب معه بكامل ما فيها من قوة.

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