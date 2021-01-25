حي البساتين يحرر مخالفات بناء ويصادر معداتها

أوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور العاشر بعد الأرضي بالعقار رقم ٢٠ شارع عباس محمود بمنطقة عزبة الورد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال تكسير داخل الجراج بالقطعة رقم ٧١٠٨ المعراج السفلي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.اوقف أحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال تكسير بغرف الخدمات بالقطعة رقم ٨٢١٧ المعراج السفلي وتم التحفظ على المعدات وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.