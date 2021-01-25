وزير القوى العاملة: تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن هدف الوزارة النهوض بعمليات التشغيل في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة.وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، وتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.وتابع: "إيمانًا منا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل تمنح الوزارة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، ويبلغ عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليا 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص.وقال الوزير كما تم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.