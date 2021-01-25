رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير القوى العاملة: تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:24 م
سعفان
سعفان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن هدف الوزارة النهوض بعمليات التشغيل في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة.

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، وتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وتابع: "إيمانًا منا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل تمنح الوزارة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، ويبلغ عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليا 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص.

وقال الوزير كما تم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الصور

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

هونج كونج توقف استيراد الدواجن من 4 دول بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة