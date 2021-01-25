سلوفينيا تسجل أول إصابة بالسلالة المكتشفة في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا تسجيل أول حالة إصابة بالبلاد بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المكتشفة في بريطانيا.وقال يانشا - خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكر "راديو سلوفينيا الدولي" - إن هناك شخصين أخرين مشتبه في إصابتهما بالسلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا.وأضاف أن الحالة المصابة هي لمواطن من كوسوفو، ولديه إقامة مؤقتة في سلوفينيا، وكان قد سافر إلى بلجيكا، فيما كانت نتيجة المسحة التي أجريت له فور عودته سلبية.ووجه رئيس الوزراء السلوفيني تحذيرا إلى المدارس من أجل تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث أعيد اليوم فتح المدارس أمام عشرات الآلاف من الطلاب بالصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية.