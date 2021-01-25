وزير القوى العاملة: أوقفنا ملتقيات التوظيف بسبب كورونا

أرجع وزير القوى العاملة محمد سعفان، توقف ملتقيات العمل لتفشي فيروس كورونا المستجد، بهدف حماية الشباب من الإصابة، مضيفا أنه جرى الاكتفاء بنشرات الوزارة الخاصة بالعمالة والتشغيل والموقع الإلكتروني، ومن جهة أخرى تم تشغيل مليون و900 ألف تقربيا بالخارج من خلال التعاون والتنسيق مع الوزرات المناظرة بالخارج ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.وأضاف سعفان، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، أن الوزارة تقوم بمجهود كبير في مجال شكاوى العمال بالخارج وتكون المتابعة لحظية لأي مشاكل للعمالة بالخارج.