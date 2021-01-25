الخارجية الروسية تستدعى السفير الأمريكي على خلفية احتجاجات السبت

استدعت الخارجية الروسية السفير الأميركي لدى موسكو، وسملته مذكرة احتجاج على دعم سفارة واشنطن الأعمال غير القانونية، في إشارة إلى احتجاجات السبت الماضي.وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد اتهمت السفارة الأمريكية في موسكو بتشجيع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد السبت الماضي، ونشرت الوزارة تغريدة قالت فيها إن السفارة الأمريكية لديها نشرت معلومات وتفاصيل على موقعها الرسمي حول ما وصفتها موسكو بـ"الاحتجاجات غير المرخصة" مشيرة إلى أن ذلك يتجاوز حدود قلق السفارة على مصالح المواطنين الأمريكيين في روسيا.وقالت الخارجية الروسية: "هذه المعلومات الشاملة تتجاوز حدود "القلق" على مصلحة المواطنين الأمريكيين في روسيا، بل إنهاء تتماشى مع سياسة واشنطن الاستفزازية والدوجمائية عبر تشجيع الاحتجاجات في الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة غير مرغوب بها"، حسب تعبيرها.وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد نشرت معلومات عبر موقعها الرسمي، عن المواقع التي من المتوقع أن تجري فيها الاحتجاجات السبت في روسيا داعية رعاياها لتجنب التواجد في المواقع المحددة.