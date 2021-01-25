الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتحديد رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية للممولين المكلفين وغير المكلفين.وبحسب القرار، تحدد رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالنسبة للممولين المكلفين بمبلغ قدره 325 جنيهًا سنويًا، شاملةً الضريبة على القيمة المضافة.كما تحدد رسوم استخدام المنظومة المشار إليها بالنسبة لغير المكلفين بمبلغ قدره 28.5 جنيه، شاملةً الضريبة على القيمة المضافة عن اشتراك الشهر الواحد.