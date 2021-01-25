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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في عيدهم الـ69.. محافظ الفيوم يضع الزهور على نصب شهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:20 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 69 للشرطة.

وقال محافظ الفيوم، إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، مؤكدًا أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد الأنصاري أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات، لافتا إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار، موجهًا التحية لشهداء الشرطة الذين بذلوا دماءهم الطاهرة فى سبيل أمن واستقرار الوطن.

عقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإهداء درع المحافظة للسيد اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن بكافة ربوع المحافظة.
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

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