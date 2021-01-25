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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1009 إصابة و33 وفاة بكورونا في النمسا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:20 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين، عن تسجيل 1009 إصابات جديدة و33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 170 ألفا و144 شخصا.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 398 ألفا و399 حالة وقد تعافى منها 383 ألفا و200 حالة، بينما توفي 7451 حالة.

وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1846 حالة منها 320 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى وجود 7748 حالة نشطة.

وأضاف ان الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الاتحادية بالنمسا على النحو التالي: بورجنلاند 44 وكارينثيا 85 والنمسا السفلى 211 والنمسا العليا 140 وسالزبورغ 72 وستيريا 110 وتيرول 104 وفورارلبرج 61 وأخيرا العاصمة فيينا 182 إصابة.

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