نائب محافظ القاهرة يتابع مشروعات حي الأميرية

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الأميرية بالمرور بنطاق الحي، وتفقد نائب محافظ القاهرة شارع الحمصانى لمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي بالشارع، وأكد نائب المحافط على متابعة مشروعات الصرف الصحى بنطاق الحى.وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الأميرية بزيارة مدرسة الإمام الغزالى بحى الأميرية، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية داخل المدرسة ورافقه مدير عام إدارة الزيتون التعليمية.وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بالمرور بنطاق الحي، وذلك لمتابعة سير العمل وتفقد شارع الصادق الأمين لمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي بالشارع، وأكد على متابعة مشروعات الصرف الصحي بنطاق الحى.كما أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية جولة لسيارات العيادة المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والخاصة لصرف علاج فيروس كرونا مجانا على المواطنين.