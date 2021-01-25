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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الفيوم» تحتفل بعيد الشرطة بتوزيع الحلوى والأعلام على الضباط (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:17 م
زراعة الفيوم تحتفل
زراعة الفيوم تحتفل بعيد الشرطة
الفيوم - زينب علاء
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شهدت ميادين وشوارع مدن محافظة الفيوم، ممثلين من مديرية الزراعة، يقومون بتوزيع الحلوى والورود والأعلام المصرية على ضباط الشرطة والمارة في الشوارع، احتفالًا بعيد الشرطة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

حيث قاموا بالنزول إلى الشارع، وتوزيع الحلوى والأعلام على ضباط الشرطة والمارة، بهدف غرس روح المحبة في نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة، والتأكيد على أن الشرطة المصرية في خدمة الشعب والمواطنون والشرطة يد واحدة في وطن واحد.

وأوضح وكيل الوزارة، شهدت البلاد اليوم الإثنين، أجواء احتفالات بمناسبة عيد الشرطة رقم 69 التي شاركت فيها جموع الشعب المصرى، في الميادين والشوارع العامة، حيث نزل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن إلى الشوارع مُقدمين الزهور والحلوى للمواطنين المصريين، فى ضوء ذكرى عيد الشرطة الموافق 25 يناير 2021 وإيمانًا من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

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