هادية حسني تؤدي اليمين الدستورية نائبا بمجلس النواب

أدت النائبة هادية محمد حسني السعيد، اليمين الدستورية، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.جاء ذلك عملا بنص اللائحة الداخلية، حيث أنه لا يجوز لأي عضو أن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي قبل حلف اليمين.وافتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر لها أن تشهد إلقاء بياني وزيري القوى العاملة، والهجرة.