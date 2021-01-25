بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر لها أن تشهد إلقاء بياني وزيري القوى العاملة، والهجرة.وشهد المجلس أمس الاستماع لبيان وزيري الموارد المائية والري، والزراعة، كما تم الأسبوع الماضي الاستماع لرئيس مجلس الوزراء، و8 من وزراء حكومته على مدار الأسبوع.