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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 2 بطولة شيكو وهشام ماجد

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:36 م
مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة
محمد قدري
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بدأت منصة شاهد VIP أمس الأحد، عرض الحلقة الأول من المسلسل الكوميدي اللعبة، ونرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 2 بعد نجاح الجزء الأول خلال العام الماضي من بطولة شيكو وهشام ماجد وعدد كبير من النجوم المشاركين في العمل وكذلك ضيوف الشرف.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 2

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 2 حيث بدأ الموسم الجديد أمس من خلال مفاجآت كثيرة خلال الحلقة الأولى، حيث تتواصل الأحداث بعد تلقي وسيم ومازو نهاية الموسم الماضي هاتفين يوحيان باستمرار اللعبة.

اللعبة 2 الحلقة الأولى 

ولكن خلال مسلسل اللعبة 2 الحلقة الأولى يبدأ مازو وهو في مصحة نفسية يحاول الإقلاع من خلالها عن الألعاب بكافة صورها، وكذلك يتواجد وسيم كعامل قطع تذاكر بأحد شبابيك التذاكر بالسينما ولكنه دائما ما يظهر فشله وعدم قدرته على تحمل المسئولية، تنجح إسراء في عملها الجديد وتحقق نجاحا كبيرا في إدارة الفندق الذي تتولى إدارته.

وتتجه شيماء إلى قنوات اليوتيوب وتنجح في فتح قناة ويصبح لها راعي ويقم هذا الراعي حفلة تحضرها شيماء وتصطحب مازو معها، تسارو وسيم شكوك خيانة إسراء له ويحاول مراقبتها حتى يعرف بأمر الحفلة التنكرية فيذهب لمراقبتها، ويعرف الثنائي وسيم ومازو في النهاية أن هناك منافسة في اللعبة هذه المرة بين شيماء وإسراء على عكس الموسم الأول من المسلسل حيث تتحول المنافسة لنسائية بدلا من منافسة الرجال.

أبطال وصناع مسلسل اللعبة 2

مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاح جماهيري كبير، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

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