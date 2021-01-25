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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 66 شيشة في حملات على المقاهي والكافيتريات بالشرقية

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:10 م
حملات على المقاهي
حملات على المقاهي
سارة الوردانى
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شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملات على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 25 شيشة من مقهى مخالف بمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافيتريات، أسفرت عن مصادرة 11 شيشة وتحرير محاضر ضد المقاهى المخالفه لتقديمها الشيشة للمترددين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس لمتابعة التزام المقاهي والكافتريات بالاجراءات الاحترازية لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الحمله عن ضبط 2 مقهى مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية وتم مصادرة 7 شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات على المقاهي والكافتريات بنطاق الوحدات المحلية "صفط زريق وبهنيا وقرموط صهبرة" وأسفرت الحملات عن ضبط 23 شيشة في 5 كافتريات بقرى فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وبهنيا وقريتي أبو عساكر وشبرا صورة التابعتين للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وكافتريات بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهي لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا حفاظًا علي صحة المواطنين.

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