حملات تموينية على مكبرة على المحلات بالبحيرة

شدد هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.وشنت مديرية التموين بالبحيرة عدة حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بنطاق مراكز إدكو والنوبارية وكوم حمادة ودمنهور أسفرت عن ضبط أحد البدالين التموينين بتجميع سلع مدعمه منصرفة إليه ويقوم بالتصرف فيها ووضعها بمحل آخر غير مرخص له به ويقوم ببيعها لتجار السوق السوداء للحصول علي هامش ربح غير مشروع.وتبين وجود كمية كبيرة من السلع التموينية وهي عبارة عن " 62 كرتونة زيت تموينى بإجمالي 744 زجاجه، و20 باكتة سكر تمويني × 20 كيس بما يعادل 400 كيس سكر تمويني مدعم وتم التحفظ علي إجمالي الكمية وتحرير محضر بالواقعة، وضبط محل بدال تمويني بوسط ادكو لغلق المحل أثناء مواعيد العمل وتحرر محضر.كما تم تحرير 8 مخالفات تموينية لمخابز ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاعلان عن وزن الرغيف وسعره وعن الرصيد الاستراتيجي بمدينة النوبارية وتم ضبط 150 شيكارة أعلاف بمصنع أعلاف بدون ترخيص، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة، وضبط محل آخر للمواد الغذائيه يعرض سلع منتهيه الصلاحية، وتحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار أنشطه تجاريه مختلفه بكوم حمادة.كما أسفرت الحملة بمركز ومدينة دمنهور عن تحرير 5 محاضر باجمالي كمية 30 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك.