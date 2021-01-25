نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

على الرغم من الوضع الحرج الذي تعاني منه العديد من دول الاتحاد لأوروبي بسبب جائحة كورونا، دعم أكثر من نصف الألمان استمرار فتح الحدود داخل الاتحاد.وأظهر استطلاع للرأي أن 53% من الألمان رحبوا بتأكيد دول الاتحاد الأوروبي التزامها بإبقاء الحدود مفتوحة أمام المسافرين، بينما عارض ذلك 29 في المئة، ولم تحدد نسبة 20% موقفها.وبلغت نسبة المؤيدين لاستمرار فتح الحدود في غرب ألمانيا 55% من الذين شاركوا في الاستطلاع مقابل 50% شرقي البلاد.تجدر الإشارة إلى أن ولاية سكسونيا الألمانية فرضت إجراء اختبارات أسبوعية للمسافرين عبر الحدود القادمين من التشيك على سبيل المثال.ودعا وزير الصحة ينس شبان الأسبوع الماضي إلى إجراء اختبارات كورونا ملزمة للمسافرين في جميع المناطق الحدودية الألمانية التي بها أعداد كبيرة من الإصابات.أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي.وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 22 حتى 24 يناير الجاري، 5287 ألمانيا فوق 18 عاما.