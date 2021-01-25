3 مصابين فى تصادم سيارتين بطريق العاشر من رمضان

أمرت نيابة العاشر من رمضان بالاستعلام عن حالة ٣ مصابين فى تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، وإرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا للنجدة يفيد بتصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة ٣ أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.