3 مصابين فى تصادم سيارتين بطريق العاشر من رمضان
الإثنين 25/يناير/2021 - 01:08 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة العاشر من رمضان بالاستعلام عن حالة ٣ مصابين فى تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، وإرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا للنجدة يفيد بتصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة ٣ أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا للنجدة يفيد بتصادم سيارتين بالعاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة ٣ أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.