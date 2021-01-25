هونج كونج توقف استيراد الدواجن من 4 دول بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

قررت هونج كونج وقف استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من مناطق في فرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي تضررت مؤخرا من تفشي مرض أنفلونزا الطيور، وذلك بحسب ما جاء في بيان حكومي نُشر اليوم الاثنين.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يسري الإجراء بصورة فورية.وقد بدأ تفشي فيروس أنفلونزا الطيور في فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية في أواخر العام الماضي، بينما أعلنت مقاطعة كاجوشيما في جنوب غرب اليابان قبل نحو أسبوعين تأكد تفش مرض إنفلونزا الطيور في مزرعة دجاج ببلدة ساتسوما في المقاطعة.