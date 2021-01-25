«يناير قادها شباب مخلص».. 5 رسائل للرئيس السيسي

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.وترصد"الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي.-معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب لتشهد للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم.-أكد أن هناك تحسن كبير لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أجمع.-قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب أصبح أداة صريحة لتنفيذ المخططات والمؤامرات، وأن مصر تخوض معركة من أجل البناء لتحقيق التنمية الشاملة.- أشار إلى أن تطوير الريف المصرى يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع، وأن الحكومة والدولة وضعت كل تقدير لحجم العمل ومتطلباته وتنفيذه لتطوير الريف والحضر.- أضاف الرئيس: "ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلص متطلع لمستقبل وواقع أفضل، وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصا سامية نحو حياة كريمة".