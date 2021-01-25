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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 6 «سناتر» للدروس الخصوصية بالبحيرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:58 م
غلق مراكز للدروس
غلق مراكز للدروس الخصوصية
البحيرة معوض هويدى
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قال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن اللجان المشكلة طبقا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنه 2020، نفذت بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المرور على الإدارة التعليمية بكوم حمادة أسفر عن ضبط مقرين لمعلم رياضيات ومعلم لغة عربية وتم الغلق والتشميع

وأضاف " محمود" أنه تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية، بنطاق منطقة الحدائق بالإدارة التعليمية بندر كفر الدوار وتم غلق 3 مراكز للدروس والتشميع بالشمع الأحمر من قبل مجلس المدينة، وجميعهم من خارج التربية والتعليم، وتم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية مساكن زرزارة، والدراوية، وأرض الإصلاح بالإدارة التعليمية بمركز أبو حمص، وتبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة عدا معلم فيزياء يعطي دروس خصوصية في منزله وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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