بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 25 يناير 2021
الإثنين 25/يناير/2021 - 02:52 م
هبه محمدطباعة
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021، ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر، وأسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر.
وشهدت أسعار الدواجن اليوم أستقرارًا ملحوظ في السوق المحلية، حيث سجل الساسو 30 جنيهًا، وسجلت سعر الوراك اليوم 27 جنيهًا، وشهد سعر البانيه 60 جنيه، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.
بورصة الدواجن الرئيسية، حيث يصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من من 2.5 مليون عامل، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد القيصر.
ويقدم لكم " الدستور " في تقرير يومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021، وتشمل كالتالي: ( أسعار الدواجن البيضاء - أسعار الكتاكيت - أسعار البط ).
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.
وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير عام 2006 نحو 6.8 مليون دولار.
بورصة الدواجن الرئيسية، حيث يصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من من 2.5 مليون عامل، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد القيصر.
ويقدم لكم " الدستور " في تقرير يومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021، وتشمل كالتالي: ( أسعار الدواجن البيضاء - أسعار الكتاكيت - أسعار البط ).
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-20211 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.
وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير عام 2006 نحو 6.8 مليون دولار.