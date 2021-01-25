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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 25 يناير 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:52 م
الدواجن
الدواجن
هبه محمد
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بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021، ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر، وأسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم أستقرارًا ملحوظ في السوق المحلية، حيث سجل الساسو 30 جنيهًا، وسجلت سعر الوراك اليوم 27 جنيهًا، وشهد سعر البانيه 60 جنيه، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.

بورصة الدواجن الرئيسية، حيث يصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من من 2.5 مليون عامل، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد القيصر.

ويقدم لكم " الدستور " في تقرير يومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021، وتشمل كالتالي: ( أسعار الدواجن البيضاء - أسعار الكتاكيت - أسعار البط ).

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021

1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.

وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير عام 2006 نحو 6.8 مليون دولار.

2 - أسعار البط اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر

حيث بلغت أسعار البط اليوم نحو 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي على البط حاولي 150 ألف طن شهريًا، ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، يبلغ عدد البط في مصر نحو 4 ملايين طائر، أي ما يعادل 7% فقط من أعداد الدواجن.

3 - أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 25-1-2021 في مصر

وبلغت اسعار الكتاكيت اليوم نحو 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا أرتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.

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