بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 25 يناير 2021

وشهدت أسعار الدواجن اليوم أستقرارًا ملحوظ في السوق المحلية، حيث سجل الساسو 30 جنيهًا، وسجلت سعر الوراك اليوم 27 جنيهًا، وشهد سعر البانيه 60 جنيه، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021

2 - أسعار البط اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر

3 - أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 25-1-2021 في مصر

بورصة الدواجن الرئيسية، حيث يصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من من 2.5 مليون عامل، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد القيصر.ويقدم لكم " الدستور " في تقرير يومي كافة التفاصيل والأسعار التي تخص بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 25-1-2021، وتشمل كالتالي: ( أسعار الدواجن البيضاء - أسعار الكتاكيت - أسعار البط ).1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصرتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 25 إلى 26 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.وسجلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير عام 2006 نحو 6.8 مليون دولار.حيث بلغت أسعار البط اليوم نحو 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي على البط حاولي 150 ألف طن شهريًا، ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، يبلغ عدد البط في مصر نحو 4 ملايين طائر، أي ما يعادل 7% فقط من أعداد الدواجن.وبلغت اسعار الكتاكيت اليوم نحو 2.5 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا أرتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.