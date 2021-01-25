تطوير 41 قرية بالحسينية في الشرقية ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المبادرات الرئاسية حققت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 41 قرية بمركز الحسينية تنفيذا لمبادرة تطوير القرى "حياة كريمة"، لتأهليها بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية وغيرها.وطالب المحافظ الجهاز التنفيذي بالتعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالقرى المختارة لتقديم خدمات أفضل لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى معيشتهم.وأكد غراب أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.