القديس غريغورويوس اللّاهوتي ضيفًا على «عظات كنسية»

أطلق المركز الإعلامي لكنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الحلقة الأحدث من حملة «عظات كنسية».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيس بوك»، من عِظَة للقديس غريغورويوس اللّاهوتي.وقالت الكنيسة:«لكي يربط الّله بين السماء والأرض، وُتملأ الدنيا بمجد الله، خلق الإنسان الذي أكرمه بالصورة الإلهية، ولما سقط الإنسان في الخطيئة، وابتعد عن ربه بحسد الشيطان، لم يتغافل عنه ولم يهمله، ماذا حدث؟ وما هو التدبير في إستدراك هذا السقوط؟ وما هو السر الرهيب العجيب الذي صار من أجلنا؟».واضافت:«تتجدد الطبيعة، والله يصير إنسانًا ويسمّى ابن الإنسان، لا يعني هذا أنه تغيّر مما هو عليه، فهو غير متغير، بل اتخذ ما لم يكنه، فيصير غير الموسوع موسوعًا، ويخاطبنا بالجسد كما هو من وراء الحجاب. لأن الطبيعة البشرية الخاضعة للفساد لا تستطيع أن تحتمل ألوهيته إذا ظهرت».وتابعت: «لذلك إتحد الشيئان المتضادان؛ الولادة مع البتولية، وغير المتألم مع الألم، وغير المائت مع الجسد المائت، وظن مخترع الشر (الشيطان) أنه لا يُغلب ما دام قد خدعنا، فانخدع هو ذاته بظهور المجد. فبمهاجمته لآدم الجديد إصطدام بالله، وهكذا خلَّص آدم الجديد آدم القديم، وحلّ دينونة الجسد مميتًا الموت بالموت».