رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القديس غريغورويوس اللّاهوتي ضيفًا على «عظات كنسية»

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:54 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
أطلق المركز الإعلامي لكنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الحلقة الأحدث من حملة «عظات كنسية».

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيس بوك»، من عِظَة للقديس غريغورويوس اللّاهوتي.

وقالت الكنيسة:«لكي يربط الّله بين السماء والأرض، وُتملأ الدنيا بمجد الله، خلق الإنسان الذي أكرمه بالصورة الإلهية، ولما سقط الإنسان في الخطيئة، وابتعد عن ربه بحسد الشيطان، لم يتغافل عنه ولم يهمله، ماذا حدث؟ وما هو التدبير في إستدراك هذا السقوط؟ وما هو السر الرهيب العجيب الذي صار من أجلنا؟».

واضافت:«تتجدد الطبيعة، والله يصير إنسانًا ويسمّى ابن الإنسان، لا يعني هذا أنه تغيّر مما هو عليه، فهو غير متغير، بل اتخذ ما لم يكنه، فيصير غير الموسوع موسوعًا، ويخاطبنا بالجسد كما هو من وراء الحجاب. لأن الطبيعة البشرية الخاضعة للفساد لا تستطيع أن تحتمل ألوهيته إذا ظهرت».

وتابعت: «لذلك إتحد الشيئان المتضادان؛ الولادة مع البتولية، وغير المتألم مع الألم، وغير المائت مع الجسد المائت، وظن مخترع الشر (الشيطان) أنه لا يُغلب ما دام قد خدعنا، فانخدع هو ذاته بظهور المجد. فبمهاجمته لآدم الجديد إصطدام بالله، وهكذا خلَّص آدم الجديد آدم القديم، وحلّ دينونة الجسد مميتًا الموت بالموت».

موضوعات متعلقة

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الصور

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

هونج كونج توقف استيراد الدواجن من 4 دول بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة