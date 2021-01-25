مقبرة الداعية عبلة الكحلاوي قبل وصول جثمانها (صور)

فتحت مقبرة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي في انتظار وصول جثمانها، وتم وضع بعض المقاعد أمام المشهد وباقة من الزهور.وقامت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بتهجيز مسجد محمد الكحلاوي بالبساتين والذي سيدفن فيه جثمان الداعية الراحلة ظهر اليوم.وقام عمال الفراشة بتجهيز المكان لاستقبال المشيعين والمعزيين، حيث حرص البعض من محبي الراحلة بالتواجد مبكرا في انتظار وصول الجثمان.وفارقت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي عالمنا مساء أمس الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 72 عاما.