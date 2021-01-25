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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيثم بن طارق يصدر مجموعة من المراسيم السلطانية

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:43 م
هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
منار احمد
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كشفت وسائل إعلام عمانية، اليوم الإثنين، عن مراسيم سلطانية أصدرها سلطان عمان، هيثم بن طارق.

وقضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع، والثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، والثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وجاءت الراسيم السلطانية العمانية كالتالي:

◄ المادة الأولى: يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

- نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

- وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

- رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

- رئيس جهاز الأمن الداخلي.

- المفتش العام للشرطة والجمارك.

- رئيس أركان قوات السلطان المسلحة


◄ المادة الثانية: دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

◄ مجلس الأمن الوطني

المادة الأولى: يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

- وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى

- رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني

- رئيس جهاز الأمن الداخلي

- المفتش العام للشرطة والجمارك.

- رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

المادة الثانية: يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة الثالثة: ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة الرابعة: يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الخامسة: يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد
اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

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