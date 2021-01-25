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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:47 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي وانتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم بدائرة القسم مصر الجديدة لمدة 5 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المواطنين بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبصحبته أحد الأشخاص تناهي لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته 3 مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم.

وتبين حيازتهم سلاح نارى وآخر بحوزته سلاح أبيض - سكين- وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة 2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم 3 سلاح نارى، عدد من الطلقات، طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجنى عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقى المتهمون بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى السيارة المستولى عليها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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