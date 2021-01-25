الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس دوماديوس أخى مكسيموس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى نياحة القديس دوماديوس أخى مكسيموس.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار»، إن:"في هذا اليوم تذكار القديسين الجليلين مكسيموس وأخيه دوماديوس، وكان أبوهما الندينيانوس، ملك الروم رجلا خائف الله قويم المعتقد، فرزقه هذين القديسين، وكانا منذ صغرهما مثل الملائكة قي الطهر والقداسة، ملازمين الصلاة ومطالعة الكتب المقدسة».وأضاف: «ولما تحقق لهما زوال هذا العالم وكل مجده، قررا تركه وعزما علي العيشة الرهبانية، فطلبا من أبيهما ان يسمح لهما بالذهاب إلى مدينة نيقية، ليصليا في مكان اجتماع المجمع المقدس المسكوني الأول، الذي انعقد سنة 325 م، ففرح أبوهما وأرسل معهما حاشية من الجند والخدم كعادة أولاد الملوك، ولما وصلا أمرا الجند ان يرجعوا إلى أبيهما ويقولوا له انهما يريدان ان يمكثا هناك أياما، ثم كشفا أفكارهما لأحد الرهبان القديسين من انهما يريدان لباس الإسكيم المقدس. فلم يوافقهما علي ذلك خوفا من أبيهما، وأشار عليهما أن يذهبا إليه وظلا عنده حتى تنيح».وتابع: «وكان قبل نياحته قد البسهما شكل الرهبنة، وعرفهما بأنه رأي في رؤيا الليل القديس مقاريوس وهو يقول له أوص ولديك ان يأتيا إلى بعد نياحتك ويصيرا لي بنينا، وتعلما صناعة شراع ( قلوع ) السفن. فكانا يقتاتان بثمن ما يبيعان منها ويتصدقان علي الفقراء والمساكين بما يفضل عنهما، وذات يوم رأي أحد حجاب أبيهما شراع إحدى السفن مكتوبا عليه مكسيموس ودوماديوس».