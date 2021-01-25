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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصادر طبية: انتهاء العمل بمستشفى أبو خليفة للعزل خلال شهر

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:45 م
مستشفى أبو خليفة
مستشفى أبو خليفة
مصطفى دياب - سارة سعودي - فاتن خديوي
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كشفت مصادر طبية بوزارة الصحة، انتهاء العمل بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، كمستشفى عزل طبي، خلال الشهر الجاري وحتى منتصف فبراير المقبل، وانضمامه إلى المستشفيات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد المقرر الإيذان بإطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية، بمحافظة الإسماعيلية، إنه من المقرر انضمام 20 وحدة ومركز طبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وتنضم مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية لمنظومة التامين الصحي الشامل، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 سرير رعاية.

وتشمل المنظومة الجديدة مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وتشمل المستشفيات الثلاثه، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات.

يشار إلى تجهيز مستشفيات المنظومة الجديدة، بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

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