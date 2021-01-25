تكريم عميد من مديرية شمال سيناء في عيد الشرطة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد عمرو فتحي أحمد أحسن، من مديرية أمن شمال سيناء، في ذكرى عيد الشرطة.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حفل الاحتفال بعيد الشرطة ال 69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.