محافـظ المنوفية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا، احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، يرافقهم نائب المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.وقدم محافظ المنوفية التهنئة لرجال الشرطة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا علي أهمية دورهم في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد ومشيدًا بما يبذلونه من جهد وتضحيات في بسط الأمن ونشر الاستقرار حفاظًا على الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأكد مدير أمن المنوفية على أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهدًا في الحفاظ على وطننا الغالي وأننا علي أتم الاستعداد بالتضحية في سبيل الحفاظ على حماية الوطن وسلامة أراضيه.